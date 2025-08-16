Una investigación de la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia a una red delictiva señalada de enviar estupefacientes a territorio europeo.

Fue así como cayó uno de sus articuladores identificado como Héctor Camilo Bastos. Los elementos materiales de prueba indican que sería el responsable de proveer los tiquetes aéreos a las personas que llevarían los alijos escondidos, entregarles el equipaje de bodega cargado con cocaína e indicarles el contacto que se los recibiría en España.

Este hombre fue capturado en vía pública del barrio Aranjuez de Medellín (Antioquia), en procedimiento realizado de manera conjunta con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, con apoyo de unidades del Batallón de Inteligencia N°4 del Ejército Nacional y del Gaula Militar.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. El procesado no aceptó el cargo en su contra y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.