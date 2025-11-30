Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Pedro Davis Sánchez Medina, un exconcejal de Chinchiná (Caldas) que estaría implicado en el abuso y la explotación sexual de menores de edad entre 2023 y 2025.

Videos extraídos en varios dispositivos electrónicos dan cuenta de los vejámenes a los que fueron sometidos, por lo menos, tres menores de edad de 12, 13 y 15 años.

La investigación permitió establecer que este individuo había inducido a las víctimas para que realizaran actividades sexuales mientras les tomaba fotografías y registros audiovisuales.

Sánchez Medina presuntamente pagaba a los menores de edad retribuciones económicas que oscilaban entre 180.000 y 500.000 pesos y al parecer, compartía este material con contactos en el exterior.

Pedro Davis Sánchez Medina recibió imputación de cargos por los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, pornografía con personas menores de 18 años, uso de menores de edad en la comisión de delitos y actos sexuales con menor de 14 años. Los cargos no fueron aceptados