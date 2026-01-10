La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la comisaria de Familia de Tarso, Antioquia, María Cristina Rúa Muñoz, por una presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones durante la tramitación de cuatro procesos de restablecimiento de derechos de menores de edad en el año 2021. Según el ente de control, la funcionaria habría permitido que se vencieran los términos legales sin adoptar decisiones de fondo, lo que derivó en la pérdida de competencia para continuar con dichos procesos.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, esta actuación habría afectado la garantía efectiva y oportuna de los derechos de niños, niñas y adolescentes involucrados, cuyo interés superior debe primar en este tipo de actuaciones administrativas. La Procuraduría señaló que los procesos tenían como finalidad proteger a los menores mediante la aplicación de los principios de celeridad, oportunidad y eficacia, los cuales, al parecer, no fueron observados.

Por estos hechos, el Ministerio Público calificó de manera provisional la conducta atribuida a Rúa Muñoz como una falta grave, presuntamente cometida a título de culpa grave. El proceso disciplinario continuará para establecer si existió responsabilidad y determinar las eventuales sanciones a que haya lugar.

