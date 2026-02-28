Ir al contenido principal

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador de Guainía, Juan Carlos Iral Gómez, quien ejerció el cargo durante el período 2020 – 2023.

El órgano de control investiga si una presunta omisión de sus funciones relacionadas con el control y vigilancia que debía ejercer sobre la construcción de dos puentes vehiculares en Inírida, financiados con recursos del Sistema General de Regalías -SGR- por 16.150 millones de pesos.

Al parecer durante su mandato el entonces gobernador habría omitido realizar de manera oportuna la gestión oficial pertinente para remover los obstáculos, reorientar el proyecto y continuar con su ejecución para lograr su culminación de manera satisfactoria.

Las obras se desarrollaban en los corregimientos San Felipe y Cacahual, en jurisdicción de la capital del departamento.

El Ministerio Público considera que Iral Gómez “contribuyó en gran medida a que se presentara un retraso significativo en la terminación del proyecto (…) dejando la inversión de recursos públicos de regalías en un alto riesgo de pérdida, con evidente detrimento patrimonial para el Estado”.

