El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó la asignación de de $172.664.137 para los estudios y diseños que permitirán la optimización de las redes de aducción y de la planta de tratamiento de agua potable del casco urbano del municipio de Tinjacá.

esde la vereda Los Arrayanes, en el pozo profundo que en su primera gobernación construyó para mitigar los efectos del Fenómeno del Niño en el sector rural, y junto con el alcalde Ciro Castellanos, el gobernador anunció:“En el futuro podremos contar aquí con un tanque que construiremos en los próximos meses, para garantizar siempre la disponibilidad de agua y llevar este recurso al sector rural cuando sea necesario”, dijo el mandatario local.

Para concretar este proceso, la la Gobernación de Boyacá aporta $115.615.787 y el municipio $57.048.349, recursos que se traducirán en agua de calidad, salud, dignidad y progreso para los habitantes.