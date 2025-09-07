Autoridades de tránsito han advertido a los viajeros y transportadores sobre el cierre a la vía al Llano entre el kilómetro 0 y el kilómetro 87, por deslizamientos en las últimas horas que podrían generar alguna tragedia.

La emergencia se ubica en cercanías al municipio de Chipaque, donde sigue cayendo material a pesar de las labores de los bomberos y coviandina.

«En varias ocasiones hemos observado el desprendimiento de material vegetal y rocas. Las condiciones climáticas no ayudan, ya que al momento se mantiene con precipitaciones en el lugar», señala el informe de los Bomberos de Cundinamarca.

«Dadas las frecuentes lluvias y la constante inestabilidad sobre el terreno, NO será posible habilitar este corredor durante el día de hoy, incluso podría demorar unos días más», advirtió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey.