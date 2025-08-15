Confidencial Noticias
La ciudad de Cali será el epicentro de toda la cultura que encierran las tradiciones del Pacífico colombiano durante la celebración del Festival Petronio Álvarez.
PORTADA
Centro Democrático no permitirá que quienes no militen en el uribismo participen en su consulta
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el Centro Democrático realizará la consulta para escoger candidato presidencial en el próximo mes de octubre. La congresista anunció que la…
Corte Suprema de Justicia condena al general (r) de la Policía Rodolfo Palomino
La Corte Suprema de Justicia dicto fallo condenatorio en contra del general en retiro de la Policía, Rodolfo Palomino por el delito de tráfico de influencias de servidor público. El máximo tribunal de la justicia en Colombia encontró responsable al…
David Luna propone una candidatura única de centro derecha para enfrentar al Pacto Histórico
De manera sorpresiva, el candidato presidencial, exministro y excongresista, David Luna, publicó un video en sus redes sociales invitando al resto de candidatos de la centro derecha a unir esfuerzos y decidir una sola candidatura que enfrente al Pacto…
Atentan contra el congresista Julio Cesar Triana y parte de su equipo de trabajo
El representante a la cámara por el partido Cambio Radical, Julio Cesar Triana, denunció a través de su cuenta de X, que mientras se desplazaba por la vía que conduce al municipio de la Plata, Huila, su auto fue impactado con balas de fusil. «Hace pocos…
El sentido homenaje de María Claudia Tarazona a su esposo Miguel Uribe Turbay
María Claudia Tarazona, esposa del senador, Miguel Uribe Turbay, en medio de las honras fúnebres del senador asesinado por un joven sicario en la localidad de Fontibón de Bogotá, dedicó unas sentidas palabras a su compañero sentimental y pidió a los…