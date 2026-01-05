Ir al contenido principal

Colombia rechaza el uso de la fuerza en Venezuela y defiende una salida diplomática ante la ONU

Colombia reiteró ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas su rechazo al uso de la fuerza en Venezuela y reafirmó su compromiso con la paz, el respeto al Derecho Internacional y la protección de los derechos humanos, en medio del debate global por la reciente incursión militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Durante una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad, la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata, fijó la posición del país y subrayó que la defensa de la vida, la soberanía y la integridad territorial de los Estados debe prevalecer sobre cualquier acción militar. En su intervención, aseguró que Colombia mantiene una “convicción firme” de actuar bajo los principios de la Carta de las Naciones Unidas y ofreció los buenos oficios del país para facilitar una salida diplomática a la crisis venezolana.

La reunión fue convocada luego de que Colombia asumiera su rol como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, con voz y voto, y se dio tras la propuesta realizada por el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X. El encuentro contó con la participación del pleno del Consejo, que analizó los hechos ocurridos en la madrugada del 3 de enero en Venezuela.

Zalabata agradeció al secretario general de la ONU, António Guterres, por su disposición a activar mecanismos de mediación y facilitar el diálogo entre las partes involucradas. Destacó la importancia de buscar una solución política liderada por los propios venezolanos y de brindar asistencia humanitaria a la población que lo requiera.

En su pronunciamiento, la embajadora condenó de manera expresa las acciones militares, calificándolas como violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Venezuela. Enfatizó que no existe justificación alguna para el uso unilateral de la fuerza ni para actos de agresión, y advirtió que estas conductas constituyen una grave infracción al Derecho Internacional y a los principios fundamentales de la Carta de la ONU.

Asimismo, cuestionó el impacto que estas actuaciones tienen sobre el sistema multilateral, especialmente cuando provienen de Estados que integran de manera permanente el Consejo de Seguridad. En ese sentido, alertó sobre el riesgo de que prevalezcan los intereses del más fuerte por encima del diálogo, el derecho y los acuerdos internacionales construidos colectivamente.

La representante colombiana también recalcó que la democracia no puede ser promovida mediante la violencia o la coerción, ni subordinada a intereses económicos externos. Afirmó que Venezuela tiene derecho a vivir en paz, con un gobierno definido soberanamente por su pueblo y sus instituciones, y reiteró los llamados de Colombia a abrir caminos democráticos bajo la voluntad popular.

Finalmente, Zalabata instó a todas las partes a desescalar las tensiones, actuar con máxima contención y priorizar los canales diplomáticos. Señaló que será fundamental el acompañamiento de las Naciones Unidas y de los organismos regionales para evitar nuevas violaciones al Derecho Internacional y preservar la paz y la seguridad internacionales.

