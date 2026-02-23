Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El excongresista Roy Barreras poco a poco se ha ido quedando con algunos personajes que hacen parte de los sectores que integran el Pacto Histórico. El caso más sonado es el de la vicepresidenta Francia Márquez.

Como bien se sabe, el partido Soy Porque Somos respalda la candidatura del exembajador y exsenador y no la de Iván Cepeda, como se esperaba. La presencia de Ariel Palacios en la lista del partido La Fuerza ratifica este hecho.

Otro de los personas que conforman la lista al Senado del partido de Roy Barreras, es el expresidente de la Federación Colombiana de Educadores, (FECODE) Domingo Ayala, lo mismo que el de los dirigente Martha Rocío Alfonso, y Rafael Cuello.

Otra de las personalidades que de una u otra manera han acompañado al presidente Gustavo Petro, pero que hoy está con Roy Barreras, es el dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias.

En las mismas circunstancias se encuentra Ronald Tenorio, líder del Pacífico colombiano, originario de Santinga, Nariño, quien desde años atrás ha trabajado por las comunidades de su región.

Tenorio ha prometido llegar al Legislativo para trabajar arduamente por a electrificación en la región del Pacífico.

Este líder afrodescendiente ha dicho en repetidas ocasiones que la apuesta central de la consulta es construir una representación verdaderamente plural.

“Nuestra lista es diversa, existen liderazgos indígenas, afrodescendientes, sectores sociales, mujeres, jóvenes y representantes de distintas regiones del país”, señaló Ronald Tenorio candidato al Senado.

El candidato explicó que su aspiración al Senado esta alineada con los principios del Frente Amplio en el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva de las regiones, la promoción de garantías laborales reales y el impulso de un desarrollo económico sostenible, con enfoque territorial. Reiteró que el progresismo debe medirse por resultados concretos que mejoren la calidad de vida de las comunidades

Nota recomendada: El top 9 de los concejales de Bogotá con mayor interacción en redes sociales (2025-2026)





Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Ejército dice tener libertad para atacar a las disidencias de alias Calarcá

| Europa Press | ,
El Ejército de Colombia ha asegurado que dispone de «carta blanca» para atacar las posiciones de las disidencias de las extintas FARC comandadas por Alexander Mendoza, alias ‘Calarcá’, a pesar de que el grupo se encuentra en plena fase de negociación con el…
Siga leyendo

ELN hará cese al fuego unilateral durante las elecciones al Congreso

| Confidencial Noticias | ,
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha anunciado este lunes un alto el fuego unilateral con motivo de las elecciones legislativas y las primarias presidenciales de los partidos que se celebran el próximo 8 de marzo pues considera «muy…
Siga leyendo

Vicky, Cárdenas y Claudia son los que más hablan de salud en las redes, según la IA

| Confidencial Noticias | , ,
En el arranque de este 2026, la campaña presidencial en Colombia ha abandonado los recintos cerrados para librar su batalla más cruda en el ecosistema digital. El sistema de salud, afectado por la incertidumbre de la reforma administrativa del Gobierno, se…
Siga leyendo

Escuchar para transformar: la política de José David Castellanos

| Confidencial Noticias | , ,
Antes de pensar en la política, José David Castellanos, candidato a la Cámara por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, ya estaba vinculado al trabajo social. A los diez años, sus padres lo ingresaron a la YMCA y a una fundación que acompañaba a niños del barrio…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia condena al exmagistrado José Leonidas Bustos

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 10 años de prisión al exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El exmagistrado fue juzgado en primera instancia por los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para…
Siga leyendo