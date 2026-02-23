El excongresista Roy Barreras poco a poco se ha ido quedando con algunos personajes que hacen parte de los sectores que integran el Pacto Histórico. El caso más sonado es el de la vicepresidenta Francia Márquez.

Como bien se sabe, el partido Soy Porque Somos respalda la candidatura del exembajador y exsenador y no la de Iván Cepeda, como se esperaba. La presencia de Ariel Palacios en la lista del partido La Fuerza ratifica este hecho.

Otro de los personas que conforman la lista al Senado del partido de Roy Barreras, es el expresidente de la Federación Colombiana de Educadores, (FECODE) Domingo Ayala, lo mismo que el de los dirigente Martha Rocío Alfonso, y Rafael Cuello.

Otra de las personalidades que de una u otra manera han acompañado al presidente Gustavo Petro, pero que hoy está con Roy Barreras, es el dirigente sindical de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias.

En las mismas circunstancias se encuentra Ronald Tenorio, líder del Pacífico colombiano, originario de Santinga, Nariño, quien desde años atrás ha trabajado por las comunidades de su región.

Tenorio ha prometido llegar al Legislativo para trabajar arduamente por a electrificación en la región del Pacífico.

Este líder afrodescendiente ha dicho en repetidas ocasiones que la apuesta central de la consulta es construir una representación verdaderamente plural.

“Nuestra lista es diversa, existen liderazgos indígenas, afrodescendientes, sectores sociales, mujeres, jóvenes y representantes de distintas regiones del país”, señaló Ronald Tenorio candidato al Senado.

El candidato explicó que su aspiración al Senado esta alineada con los principios del Frente Amplio en el fortalecimiento de la infraestructura social y productiva de las regiones, la promoción de garantías laborales reales y el impulso de un desarrollo económico sostenible, con enfoque territorial. Reiteró que el progresismo debe medirse por resultados concretos que mejoren la calidad de vida de las comunidades

