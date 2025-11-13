La ciudad de Montería vio la luz verde para la construcción del proyecto Tercer Puente, iniciativa que parecía estancarse por diferencias entre los concejales durante la discusión del proyecto de adición presupuestal para cofinanciar la iniciativa.

El alcalde Hugo Kerguelén García, ha liderado diferentes reuniones a lo largo del año con Invías, Findeter, el contratista, la interventoría del proyecto y personal de la Secretaría de Infraestructura para sacarlo adelante, sin embargo, las discusiones airadas y la intervención de la ciudadanía que acudió a una reciente sesión del Concejo con pancartas en mano y mensajes agresivos, amenazaron la concreción del proyecto.

Finalmente el proyecto vio la luz en la Comisión Tercera (de Presupuesto), en donde obtuvo el voto positivo de los siete integrantes de la célula. La iniciativa pasa ahora a manos de la plenaria en donde se espera, se cumpla el acuerdo de pensar primero en el desarrollo y progreso de Montería.

Los concejales rechazaron los insultos y agravios verbales por parte de algunos ciudadanos, y los invitaron a trabajar por Montería.