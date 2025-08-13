César Augusto Quintero Amaya, fue encontrado como responsable de abusar sexualmente de una estudiante de 12 años en el departamento del Huila.

El fallo del Tribunal Superior de Neiva ratificó la primera sentencia quien le condenó a 16 años de prisión e inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo de la pena principal.

La Fiscalía demostró que, los hechos ocurrieron en febrero de 2012, en Baraya (Huila), donde la víctima asistía a clases dictadas por Quintero Amaya. Un día, el agresor cerró la puerta del salón, tomó a la estudiante por la fuerza y la atacó. Producto del abuso quedó en embarazo.

