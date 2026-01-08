Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Un juez penal de conocimiento condenó a 57 años a 57 años y 2 meses de prisión a Wilson Alexander Prado Cabezas, tras comprobar su relación con múltiples casos de agresión sexual a diferentes mujeres en el departamento del Valle del Cauca.

La investigación de la Fiscalía estableció que este sujeto contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, fijaba encuentros con ellas o les ofrecía servicio de transporte en motocicleta. Cuando llegaba a recogerlas las trasladaba en medio de engaños a lugares despoblados en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, golpeaba, despojaba de sus elementos de valor y sometía sexualmente.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal especializado de la Seccional Cali se conoció que algunas fueron retenidas durante varias horas y por su liberación el hoy sentenciado pidió a los familiares sumas que oscilaban entre los 3 y 3.000 millones de pesos.

Nota recomendada: ¡Indignante! Ladrones en Bogotá atracan brutalmente a pareja de ancianos

La sentencia lo declara responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas. Adicionalmente, le impone multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y precisa que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Juan Carlos Pinzón se une a la ‘Gran Consulta’

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, por el partido Verde Oxigeno oficializó su participación en la ‘Gran Consulta’ de la centro derecha, del próximo 8 de marzo. Pinzón competirá con los precandidatos: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan…
Siga leyendo

De la Espriella sale a buscar los votos de los colombianos en el exterior

| Periodista Infiltrado | , ,
El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella inició actividades para conquistar el voto de los colombianos en el exterior, comenzando por quienes se han radicado en los Estados Unidos. En los últimos días, De la Espriella instaló una valla…
Siga leyendo

No más subsidio al combustible de carros oficiales

| Confidencial Noticias | ,
El Gobierno nacional expidió el Decreto 1428 de 2025, con el que pone en marcha un esquema diferencial en el precio del diésel (ACPM) para los vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. La medida busca corregir distorsiones históricas en la…
Siga leyendo

«Si no se dialoga, hay guerra»: Gustavo Petro tras conversación con Donald Trump

| Alejandro Poveda | , ,
Colombia vivió este 7 de enero un día bastante agitado en materia diplomática en medio de las marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro exigiendo el respeto por la soberanía nacional y latinoamericana, en medio de la intervención de EE.UU. a…
Siga leyendo

¿De qué hablaron Gustavo Petro y Donald Trump durante su conversación telefónica?

| Europa Press | , ,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que el inquilino de la Casa Blanca haya amenazado con una eventual intervención militar en el país…
Siga leyendo