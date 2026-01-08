Un juez penal de conocimiento condenó a 57 años a 57 años y 2 meses de prisión a Wilson Alexander Prado Cabezas, tras comprobar su relación con múltiples casos de agresión sexual a diferentes mujeres en el departamento del Valle del Cauca.

La investigación de la Fiscalía estableció que este sujeto contactaba a sus víctimas a través de plataformas virtuales, fijaba encuentros con ellas o les ofrecía servicio de transporte en motocicleta. Cuando llegaba a recogerlas las trasladaba en medio de engaños a lugares despoblados en Cali, Palmira, Candelaria y Jamundí; las amenazaba de muerte, golpeaba, despojaba de sus elementos de valor y sometía sexualmente.

En el curso de la investigación liderada por un fiscal especializado de la Seccional Cali se conoció que algunas fueron retenidas durante varias horas y por su liberación el hoy sentenciado pidió a los familiares sumas que oscilaban entre los 3 y 3.000 millones de pesos.

La sentencia lo declara responsable de los delitos de secuestro extorsivo, acceso carnal violento, hurto calificado y extorsión, todas las conductas agravadas. Adicionalmente, le impone multa equivalente a 43.999 salarios mínimos legales mensuales vigentes y precisa que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.