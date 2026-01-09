La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo absolutorio en segunda instancia a Mario Bohada Páez condenándolo a 32 años y 5 meses de prisión por el crimen del médico Jairo Alonso Villamil Castellanos, registrado el 19 de febrero de 2006.

La fiscal Delegada ante el Tribunal de la Seccional Cundinamarca aseguró que la segunda instancia desconoció abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostraría la participación de Bohada Páez en los hechos en los que murió el profesional de la salud, cuando navegaba por el río Mirití-Paraná en Amazonas.

La investigación demostró que el médico de 23 años, iba en compañía de tres personas y más adelante abordó la lancha, Mario Bohada Páez quien participó en el asesinato en medio del hurto de un dinero. Además se estableció que la causa de la muerte fue producida por un impacto con un elemento metálico y no por un golpe con una rama de un árbol.

El falló dejó en firme la condena contra Mario Bohada Páez por el delito de homicidio agravado, proferida en primera instancia, el 18 de diciembre de 2020.