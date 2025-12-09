Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Deiver Jair Rodríguez Burgos fue condenado por un juez penal de conocimiento a 30 años y 7 meses de prisión por su participación en el crimen del fiscal especializado Karin Sefair Calderón, ocurrido el pasado 10 de junio en Fusagasugá (Cundinamarca).

Rodríguez Burgos es responsable de los delitos homicidio agravado, hurto calificado agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y deberá cumplir la pena privado de la libertad en establecimiento carcelario.

La investigación determinó que este sujeto interceptó a la víctima en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá, la intimidó con un arma de fuego para despojarla de un dinero que acababa
de retirar de una entidad bancaria y le propinó un primer disparo en una pierna.

Nota recomendada: Bogotá registró 23 personas quemadas con pólvora

Posteriormente, con el fiscal en el suelo, lo golpeó, accionó nuevamente el arma de fuego ocasionándole una herida en el abdomen y se apoderó de un maletín que contenía 128 millones de pesos. Luego emprendió la huida a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

Deiver Jair Rodríguez Burgos fue capturado el pasado 10 de septiembre por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin del Departamento de Policía de Cundinamarca, en el peaje Gambote en la vía que conduce de San Onofre (Sucre) a Cartagena (Bolívar).

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

La rebelión de Rubén Darío Lizarralde contra Nadia Blel

| Confidencial Noticias | , ,
En una carta dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, el precandidato presidencial por esta colectividad, Rubén Darío Lizarralde, rechazó, con contundencia, la inclusión, en las listas conservadoras al Congreso de la República de…
Siga leyendo

Sergio Fajardo les dice No a Abelardo de la Espriella y a Iván Cepeda

| Confidencial Noticias | , ,
El candidato presidencial y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, a través de un video publicado en redes sociales, descartó la posibilidad de unir su aspiración o de adherir a la campaña de Abelardo de la Espriella. Fajardo reiteró su intención de…
Siga leyendo

«Hay que limitar el poder de las alcaldías locales de Bogotá»: Daniel Briceño

| Confidencial Noticias | , ,
Daniel Briceño renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para buscar un asiento en la Cámara de Representantes. En calidad de candidato, habla para Confidencial Noticias explicando sus ideas para llegar a la Corporación y seguir trabajando por la capital…
Siga leyendo

“Desde el Congreso ha faltado voluntad para defender a Bogotá”: Juan Baena

| Confidencial Noticias | , ,
Juan Javier Baena renunció a su curul en el Concejo de Bogotá para aspirar al Senado de la República en la lista del Nuevo Liberalismo, y desde ya asegura que hará una férrea defensa de la capital del país desde el Legislativo. ¿Será usted de esos…
Siga leyendo

¿Roy Barreras es o no es culpable de la separación de los Comunes de Unitarios?

| Periodista Infiltrado | , ,
Los integrantes que conforman las bancadas en Senado y Cámara del Partido Comunes, y que hicieron parte de la guerrilla de las Farc, se preparan para buscar los votos necesarios y así no continuar en la política desde el poder Legislativo. Se esperó que…
Siga leyendo