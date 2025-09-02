Ir al contenido principal

Un juez penal de conocimiento condenó a 55 años de prisión a Rafael Ramiro Vanegas Muñoz, por causarle la muerte a su pareja sentimental y desaparecerla en Medellín (Antioquia).

La investigación de la Fiscalía demostró que la víctima fue agredida física y emocionalmente, tras ser amenazada en varias oportunidades. Vanegas Muñoz advirtió a la mujer que la asesinaría y la arrojaría a un río, como efectivamente ocurrió.

La víctima, de 36 años, fue vista por última vez el 18 de febrero de 2023, en el sector El Cucaracho del barrio Robledo. 37 días después las autoridades encontraron el cuerpo decapitado en una quebrada. Posteriormente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció la plena identidad.

También se conoció que durante el tiempo en el que la mujer estuvo desaparecida, la familia recibió llamadas anónimas en las que informaban que ella se había ido a trabajar a Barcelona (España).

