La Agencia Nacional Minera confirmó el rescate de los mineros atrapados en una mina en ubicada en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.

La entidad informó del rescate a través de su cuenta de X reconociendo la labor del equipo de Seguridad y Salvamento Minero, brigadistas de Aris Mining y organismos de socorro en territorio.

Los trabajadores de la mina fueron trasladados a un hospital en donde se les realiza los exámenes médicos para descartar cualquier riesgo de salud.

Nota recomendada: Agencia Nacional Minera confirma que son 25 los mineros atrapados en una mina en Segovia (Antioquia)
La comunidad del territorio pidió a las autoridades del departamento de Antioquia y a la Agencia Nacional de Minería, hacer una visita de inspección para verificar las condiciones de seguridad en la mina.

