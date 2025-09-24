Confidencial Noticias
La Agencia Nacional Minera confirmó el rescate de los mineros atrapados en una mina en ubicada en el municipio de Segovia, en el Nordeste antioqueño.
La entidad informó del rescate a través de su cuenta de X reconociendo la labor del equipo de Seguridad y Salvamento Minero, brigadistas de Aris Mining y organismos de socorro en territorio.
Los trabajadores de la mina fueron trasladados a un hospital en donde se les realiza los exámenes médicos para descartar cualquier riesgo de salud.
La comunidad del territorio pidió a las autoridades del departamento de Antioquia y a la Agencia Nacional de Minería, hacer una visita de inspección para verificar las condiciones de seguridad en la mina.