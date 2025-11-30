La Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 18 años al teniente de la Policía, José Luis Toloza Rangel, y de 15 años para el patrullero Jonnatan Felipe Peña Álvarez, adscritos a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por agredir físicamente a un ciudadano en la capital de Santander.

Los hechos que originaron la sanción del ente de control disciplinario se remonta a mayo de 2017 ante la negativa de la persona de acompañarlos a otra estación de policía, los disciplinados le propinaron golpes a la persona en diferentes lugares de su cuerpo.

El Ministerio Público les reprochó a Toloza Rangel y Peña Álvarez el haber pasado por alto su obligación de actuar de manera proba y respetuosa de las garantías fundamentales de una persona que se encontraba bajo su custodia, por lo que calificó en ambos casos la falta en que incurrieron como gravísima cometida a título de dolo.