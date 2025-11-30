Ir al contenido principal

La Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad por 18 años al teniente de la Policía, José Luis Toloza Rangel, y de 15 años para el patrullero Jonnatan Felipe Peña Álvarez, adscritos a la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por agredir físicamente a un ciudadano en la capital de Santander.

Los hechos que originaron la sanción del ente de control disciplinario se remonta a mayo de 2017 ante la negativa de la persona de acompañarlos a otra estación de policía, los disciplinados le propinaron golpes a la persona en diferentes lugares de su cuerpo.

Nota recomendada: Procuraduría pone la lupa en el contrato de alumbrado público de Cali

El Ministerio Público les reprochó a Toloza Rangel y Peña Álvarez el haber pasado por alto su obligación de actuar de manera proba y respetuosa de las garantías fundamentales de una persona que se encontraba bajo su custodia, por lo que calificó en ambos casos la falta en que incurrieron como gravísima cometida a título de dolo.

¿Por qué María Fernanda Cabal fue abucheada en la fiesta de una empresa de seguridad privada?

| Periodista Infiltrado | , ,
La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, salió de la celebración de fin de año de una empresa de seguridad en medio de gritos y arengas de los trabajadores, quienes pidieron su retiro inmediato del lugar. Fuentes de Confidencial Noticias…
Petro dice que en su campaña no hubo dineros del narcotráfico

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que «no hay un solo peso del narcotráfico» en su campaña, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya sancionado a los encargados de su campaña en 2022 por superar los topes de financiación en…
Fiscalía acusa a 9 oficiales del Ejército por hechos relacionados con la toma y retoma al Palacio de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta participación en los actos de tortura contra civiles, que equivocadamente fueron señalados como…
CNE falla en contra de la campaña Petro Presidente

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral – CNE, aprobó la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y de Álvaro Hernán Prada, fallando en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes electorales en primera y en segunda…
Defensoría del Pueblo pide retirar estatus de gestor de paz a los exparamilitares

| Europa Press | ,
La Defensoría del Pueblo ha presentado una solicitud al Consejo de Estado para retirar la designación como gestores de paz a varios históricos líderes paramilitares, como Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, o Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’,…
