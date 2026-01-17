Ir al contenido principal

| Oscar Sevillano |

Conozca las nuevas medidas para transitar en el puente de La Limona de Medellín

En una decisión conjunta, la Alcaldía de Itagüí, la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunciaron nuevas medidas de movilidad en el puente de La Limona, tras evaluar su infraestructura junto con ingenieros especializados.

Como parte de las acciones para mejorar los flujos vehiculares, se habilitará un carril exclusivo para el paso de motocicletas, con operación en horarios diferenciados según el sentido de circulación. Desde horas de la madrugada hasta la 1:00 p. m., el carril funcionará en sentido San Antonio de Prado – Itagüí; posteriormente, desde la 1:00 p. m. hasta la madrugada, operará en sentido Itagüí – San Antonio de Prado.

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que continuará la operación de transbordo de pasajeros en el sector, garantizando que los usuarios solo paguen un pasaje, medida que busca mitigar el impacto en la movilidad y facilitar el desplazamiento de la comunidad.

Las administraciones municipales y el Área Metropolitana reiteraron que estas decisiones se adoptan con base en criterios técnicos y de seguridad, y que se mantendrá el seguimiento permanente al comportamiento del tránsito y a las condiciones estructurales del puente, con el fin de realizar ajustes si son necesarios.

Oscar Sevillano

[email protected]
Graduado en Locución y Medios Audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Cursa último Semestre de Comunicación Social y Periodismo en la Fundación Universitaria San Alfonso. En mi condición de comunicador he desarrollado habilidades en el campo de la investigación, la redacción periodística y la opinión, lo que me han permitido destacarme en el campo del periodismo y la opinión pública. Periodista de la redacción política y en temas de Bogotá. Columnista de opinión.
