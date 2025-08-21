Ir al contenido principal

El Consejo de Estado anuló la elección del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, al encontrar que incurrió en doble militancia en las elecciones regionales de octubre de 2023. 

De acuerdo con el alto tribunal, el mandatario de la capital de Santander respaldó las candidaturas de varios candidatos al concejo de Bucaramanga de diferentes partidos políticos, a pesar de que el (Jaime Andrés Beltrán) estaba avalado por el partido Justa Libres.

Los candidatos apoyados por Jaime Andrés Beltrán fueron: Edisson Ferney López, del Centro Democrático; y Carlos Augusto Mateus y Oscar Díaz Layton, del Partido Conservador. Asimismo, a Elkin Yesid Bello, Vilma Cadena, Juan Pablo Piñeros, Rosa Mabel Román y Juan Sebastián Gómez, por el Partido de la U.

El fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado podrá ser apelado por alcalde Beltrán, y podría ser resuelto por la sala plena del alto tribunal.

