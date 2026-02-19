Ir al contenido principal

En la vía que conduce hacia La Mesa avanza la construcción de un puente peatonal que conectará los sectores de Novaterra y Belari, en el suroccidente de Mosquera. La obra busca ofrecer un cruce seguro en uno de los tramos con mayor tránsito vehicular del municipio, donde hasta ahora no existía un paso peatonal formal. A diario, residentes y transeúntes debían atravesar la vía en condiciones de riesgo, especialmente durante las horas de mayor congestión.

El proyecto es desarrollado por Constructora Capital en articulación con la Alcaldía de Mosquera y responde, según sus promotores, a una necesidad histórica de la comunidad. “Este puente peatonal responde a una necesidad histórica de la comunidad. Durante años, las personas han tenido que cruzar esta vía en condiciones de alto riesgo, y con el inicio de esta obra se da una respuesta concreta a esa situación”, señaló Isabel Vásquez, gerente general de la firma constructora.

La estructura contará con pilotes de entre 25 y 30 metros de profundidad y una tipología diseñada bajo criterios técnicos de alta especificación para garantizar estabilidad y durabilidad. En materia de iluminación, la pasarela tendrá un sistema solar con autonomía de hasta 36 horas, mientras que las rampas dispondrán de iluminación eléctrica para cumplir con los niveles exigidos por el RETILAP 2024. Además, se realizarán adecuaciones urbanísticas como la intervención del paradero en el costado de Belari, la conexión peatonal hacia los conjuntos de Novaterra y la implementación de señalización conforme al Plan de Manejo de Tránsito aprobado.

El pasado 12 de febrero se llevó a cabo la colocación simbólica de la primera piedra, acto que contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de la comunidad. Durante la ceremonia se destacó la relevancia de esta obra para fortalecer la seguridad vial y la integración de ambos sectores. Con este proyecto, el municipio continúa sumando esfuerzos para mejorar la movilidad peatonal en corredores de alto tráfico, especialmente en las zonas del sur donde el crecimiento urbano ha incrementado la demanda de infraestructura segura.

