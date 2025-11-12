Foto: Colprensa

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, anunció la vigilancia especial que hará el órgano de control fiscal a los recursos invertidos en el Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto y la pobreza estructural en el país.

El Contralor General presentó los resultados del seguimiento especial realizado a la ejecución de los recursos del Estado de Conmoción Interior declarado en la región, por un monto total de $2,78 billones,

de los cuales se ha ejecutado cerca del 50%. La apropiación vigente asciende a $2,76 billones, con una ejecución del 62,37% en compromisos, 25,8% en obligaciones y 24,7% en pagos.

De acuerdo con el órgano de control, entre el de enero y octubre de 2025 se firmaron 22.473 contratos por un valor total de $1,94 billones. De ellos, 55 contratos (1,27% del total) están directamente asociados a la atención de la conmoción interior y la crisis humanitaria, con un valor conjunto de $24.657 millones.

Dice la Contraloría que aunque existe ejecución presupuestal significativa, los pagos efectivos aún son bajos frente a los compromisos adquiridos.

Reconoce además los avances en educación, inclusión productiva y atención humanitaria, el ente de control advirtió que persisten rezagos en infraestructura, vivienda y formalización de tierras, así como una débil articulación entre entidades nacionales y territoriales.

Nota recomendada: La USO pide fracking a pesar de Petro

“El Catatumbo sigue siendo un espejo de las deudas históricas del Estado colombiano, pero también una oportunidad para demostrar que la institucionalidad puede actuar de manera articulada, transparente y eficaz”, afirmó el Contralor General.

El Contralor anunció la creación del “Tablero de Control Catatumbo”, una herramienta pública y en línea que permitirá la trazabilidad financiera y física de cada peso invertido, además de alertar sobre riesgos de corrupción o ineficiencia.