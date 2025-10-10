La comisionada para asuntos audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), Andrea Muñoz, aseguró que el alcance de la directiva en la que solicita información sobre el proceso editorial de espacios de noticias es una invitación “invitación voluntaria” y que no es obligatoria para ningún medio de comunicación.

“Normalmente, lo que hacemos las autoridades administrativas es plantear una regla general en el ejercicio de esas competencias, porque efectivamente puede haber consecuencias, pero las consecuencias no siempre son sanciones, las consecuencias pueden ser reiteración de información”, explicó la también comisionada, Lina Duque.

Dijo además que la información de quienes acepten la invitación y de manera voluntaria la entregue, será guardada con total reserva.

