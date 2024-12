Daniel Mendoza (Matarife) no será embajador en Tailandia

Daniel Mendoza, más conocido como Matarife renunció a la posibilidad de ocupar el cargo de embajador de Tailandia al que le había designado el presidente de la república, Gustavo Petro.

Mendoza declina la invitación tras el escándalo que se desató en el país por cuentas de las declaraciones que hizo en el pasado desde su cuenta de X donde deja ver inclinaciones por las relaciones íntimas con menores de edad, además del maltrato a la mujer.

Todo este tsunami de ataques me hizo volver al tiempo atrás, a mis motivos y razones, al porqué lo hice todo, a sincerarme conmigo mismo y entender que aceptar esa embajada repleta de lujos me obligaba a enterrar mis gritos, mi rabia y mi dolor. Señor presidente Gustavo Petro, le suplico me sepa perdonar. No me siento bien haciendo esto, pero debo declinar su honroso ofrecimiento. Mil gracias y mil disculpas”, afirmó Mendoza en su cuenta de X.

La escogencia de Mendoza al cargo de diplomático desató una ola de críticas al presidente de la república, Gustavo Petro, una de ellas llegó por cuenta de la vicepresidenta de la república, Francia Márquez, quien dijo no estar de acuerdo e invitó al primer mandatario a reconsiderar la idea.

“Señor presidente Gustavo Petro, siempre es importante escuchar a nuestro pueblo. Como vicepresidenta de la República y ministra de la Igualdad y la Equidad, no puedo tolerar la misoginia. Este Gobierno fue elegido por las mujeres que creen en el cambio y en la eliminación de todas las violencias patriarcales. Por esta razón, no es posible que quienes van en contra de la promesa del cambio con las mujeres integren este Gobierno”, escribió en su cuenta de X.

La embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, también manifestó su desacuerdo, ““He comunicado mis preocupaciones en privado y ahora lo hago en público: los trinos del Sr. Mendoza constituyen violencia de género”, indicó.

Por esta designación la Cámara de Representantes citó a debate de Moción de Censura al canciller, Luis Gilbert Murillo.

