Daniel Quintero anunció demanda contra Federico Gutiérrez

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, interpuso una demanda en contra del alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, por injuria y calumnia.

El exmandatario afirma que ha sentido persecución y señalamientos sistemáticos que ha realizado en su contra los últimos meses, y manifiesta estar cansado de esta actitud por parte del alcalde de Medellín.

Quintero Calle expresó que la denuncia surge a partir de las contantes acusaciones injustificadas y faltas de pruebas que ha realizado el señor Gutiérrez y su gabinete, así como el anuncio de una supuesta auditoría forense que no existió y la reciente polémica por los sobrevuelos que realizó un helicóptero alrededor de su casa en Medellín, de donde recientemente tuvieron que salir su esposa e hijas por la persecución que sufre en la ciudad.

Adicionalmente, el ex mandatario señaló que presentará otras denuncias contra la administración del señor Gutiérrez por hechos que estarían ligados a presuntos actos de corrupción al interior de Plaza Mayor durante este año, donde se habrían añadido clausulas en procesos contractuales que direccionarían y supeditarían la adjudicación de dichos contratos al cumplimiento de ítems que no están en el marco de la ley como por ejemplo no haber contratado con la anterior administración, lo cual es una falta a los principios rectores de dichos procesos.