¿De qué hablaron los alcaldes de Cartagena, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla con John McNamara, ‘Bernie’ Moreno y Rubén Gallego?

En el Palacio de La Aduana, sede de la Alcaldía de Cartagena, se llevó a cabo un importante encuentro entre una delegación del Gobierno de Estados Unidos y los alcaldes de las principales ciudades de Colombia, con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en iniciativas conjuntas en seguridad, inversión y desarrollo urbano sostenible.

La comitiva estadounidense fue encabezada por el embajador John McNamara, el senador republicano por Ohio, Bernardo ‘Bernie’ Moreno, y el senador demócrata Rubén Gallego. En representación de Colombia, acompañaron al anfitrión, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay, sus homólogos Federico Gutiérrez (Medellín), Carlos Fernando Galán (Bogotá), Alejandro Eder (Cali), y Ana María Aljure, delegada de la Alcaldía de Barranquilla.

Durante la reunión, las partes acordaron establecer canales directos de comunicación entre legisladores estadounidenses y autoridades locales colombianas, con el propósito de impulsar una agenda conjunta en áreas clave como inversión extranjera, seguridad hemisférica, turismo sostenible, innovación tecnológica y diplomacia económica.

«Nos honra profundamente recibir esta visita de alto nivel. Cartagena, como ciudad puerto estratégica para el Caribe, enfrenta grandes desafíos en materia de seguridad, y es clave contar con el respaldo de aliados históricos como Estados Unidos», expresó el alcalde Dumek Turbay.

Turbay subrayó que, si bien la ubicación geográfica de Cartagena le otorga ventajas logísticas, también la expone a ser blanco del crimen organizado y el narcotráfico, razón por la cual solicitó el respaldo del gobierno estadounidense para implementar estrategias conjuntas que refuercen la seguridad local y regional.

Por su parte, el senador Bernie Moreno destacó el papel protagónico de los gobiernos locales en el fortalecimiento de la democracia en Colombia:

«Creemos que el futuro democrático del país estará liderado por sus alcaldes. Queremos ser no solo los principales socios comerciales de Colombia, sino también aliados estratégicos de sus regiones. Este compromiso es inquebrantable», aseguró.

El senador demócrata Rubén Gallego, en la misma línea, reiteró el respaldo de Estados Unidos a los mandatarios locales para impulsar el desarrollo económico y garantizar la seguridad ciudadana.

Los alcaldes Gutiérrez, Galán y Eder coincidieron en la necesidad de articular un bloque regional que fomente relaciones sólidas con Estados Unidos y fortalezca la autonomía territorial frente a desafíos comunes como la inseguridad, el desempleo y la migración.

«Este encuentro nos demuestra que no estamos solos. Es momento de dejar de lado divisiones ideológicas y construir alianzas reales con quienes creen en la democracia y el progreso», afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

