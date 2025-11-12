Estudios No Técnicos del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N. °4 descontaminaron 3495 metros cuadrados, descartando la sospecha de minas antipersonal en los resguardos y casco urbano del municipio.

Soldados del Batallón de Infantería N. °45 General Próspero Pinzón, adscrito a la Brigada de Selva N. °28 del Ejército Nacional, garantizaron la seguridad de los desminadores en el desarrollo de las operaciones.

De acuerdo con el expediente municipal suministrado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en Barrancominas se registraron 25 eventos IMSMA relacionados con accidentes e incidentes por minas antipersonal, municiones sin explosionar y artefactos explosivos. Todos estos eventos fueron verificados y cerrados tras la ejecución de las tareas de desminado.

«Aunque llegar hasta Barrancominas implica largas horas de trayecto por vía fluvial o aérea, nuestra misión no se detiene. Después de varios meses de trabajo conjunto con la comunidad, conociendo su cultura y sus necesidades, entre ellas la de descartar la sospecha de artefactos explosivos, hoy podemos entregar un territorio ubicado en el corazón de la Amazonía libre de ese riesgo. Nos llena de satisfacción haber logrado este resultado gracias a las reuniones de enlace comunitario con las autoridades locales y los habitantes, en las que cruzamos información y promovimos la educación en el riesgo de minas antipersonal», informó el coronel Alexander Agudelo, Jefe de Estado Mayor y Segundo comandante de la Brigada de Ingenieros de Desminado Humanitario N.º 4.

Durante las labores desarrolladas por los facilitadores de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal, se capacitaron 516 personas y se sensibilizó a 3500 habitantes sobre comportamientos seguros para la prevención y el autocuidado frente a la posible presencia de artefactos explosivos.