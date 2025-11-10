En la reciente Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo se advierte sobre los riesgos por violación de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en la cabecera municipal de Tibú, Norte de Santander, así como en su zona rural, derivó en la emisión de la Alerta Temprana de

Inminencia.

El riesgo que advierte el Ministerio Público se hace sobre las poblaciones de las veredas de Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.

La Defensoría considera que el peligro se da por la intensificación de la confrontación armada entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y dos grupos disidentes de las extintas Farc, como el ‘Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre’ y el ‘Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte’.

Dice además la entidad que la disputa territorial, se presenta por la coexistencia de economías legales e ilegales, que incluyen una alta concentración de cultivos de uso ilícito, convirtiendo a Tibú, por su extenso límite fronterizo con Venezuela, en un corredor estratégico de importante valor para los actores armados al margen de la ley. El segundo factor obedece a la consolidación del control territorial y social ejercido por el ELN.

La Defensoría del Pueblo indica que el reclutamiento forzado en niños, niñas y adolescentes ha crecido en los últimos meses. Con corte a julio de este año se han presentado 35 casos con subregistro, aseguran las cifras del Ministerio Público.

El órgano de control pide al Gobierno Nacional implementar medidas integrales efectivas que disuadan, mitiguen y alejen el riesgo, con enfoque diferencial.