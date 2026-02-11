Ir al contenido principal

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana por la situación de orden público en Cartagena del Chairá, Caquetá, especialmente en la región del Bajo Caguán generada por la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de alias “Calarcá”, y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, al mando de alias “Iván Mordisco”, cuyas acciones están impactando gravemente a las comunidades campesinas y rurales del territorio.

En la región se han presentado vulneraciones de los derechos a la vida, la seguridad, la integridad y la libertad personal.

«Actualmente se evidencia la materialización de los riesgos advertidos, particularmente en relación
con confinamientos, desplazamientos forzados, homicidios, vinculación de niños, niñas y
adolescentes, y ataques indiscriminados contra la población», dice el Ministerio Público en el comunicado.

La Defensoría del Pueblo exige a los grupos armados presentes en la zona que excluyan de manera estricta a la población civil de las hostilidades y se abstengan de ejecutar acciones que pongan en riesgo a las comunidades, en estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario. De igual manera, les insta a respetar y no obstaculizar las acciones de carácter humanitario orientadas a la atención y protección de la población afectada.

