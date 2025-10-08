Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y en articulación con agencias internacionales como EUROPOL, la Guardia Civil de España y agencias federales de EE. UU., logró la captura de cinco ciudadanos colombianos presuntamente vinculados a una organización criminal dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico. Tres de ellos fueron detenidos en las ciudades de Madrid e Ibiza, España, mientras que los otros dos fueron capturados en Pereira y Medellín, Colombia.

Entre los capturados se encuentra Pablo Felipe Prada Moriones, alias “Black Jack”, señalado como el cabecilla principal de la red criminal, junto a su hermano Santiago Prada Moriones y Carlos Ariel Zuluaga Lema. Los tres eran buscados con notificación roja de Interpol en 196 países por delitos relacionados con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Según las autoridades, utilizaban cargamentos contaminados con clorhidrato de cocaína en frutas exportadas desde Colombia y Ecuador hacia Europa y Centroamérica.

En el desarrollo del operativo, también fue detenido Jimmy García Solarte, alias “El Transportador”, en un exclusivo sector de Pereira. Era el presunto encargado de recibir dinero proveniente del narcotráfico mediante el sistema informal Hawala, una modalidad que incluye el uso de billetes divididos como mecanismo de seguridad para las transacciones. Asimismo, en Medellín fue capturada Brenda Yineth Pineda Bedoya, alias “La Contadora”, quien figuraba como representante legal de empresas fachada utilizadas para lavar dinero ilícito.

Las investigaciones revelaron que la organización criminal evolucionó hacia el uso de criptoactivos desde finales de 2020, aprovechando el seudoanonimato de las plataformas digitales. Desde 2022, crearon empresas de activos virtuales en países como España, Lituania, Estados Unidos, Nicaragua, República Checa, El Salvador y Colombia. Además, se identificaron movimientos financieros en efectivo desde países como México, Países Bajos, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y República Dominicana.

Nota recomendada: Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay

Como resultado de la operación, se inició un proceso de extinción de dominio sobre 25 inmuebles, 9 empresas y 15 vehículos ubicados en Bogotá y los departamentos de Risaralda, Antioquia y Bolívar, con un valor estimado de 53.000 millones de pesos. Mientras tanto, los detenidos en Colombia enfrentan cargos por lavado de activos, narcotráfico y concierto para delinquir, y los capturados en España esperan su extradición a territorio colombiano.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo

| Confidencial Noticias | , ,
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…
Siga leyendo

¿Por qué la Procuraduría investiga al ministro de Justicia?

| Confidencial Noticias | , ,
La Procuraduría General de la Nación, abrió investigación disciplinaria en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre por supuesta participación en política. El órgano disciplinario admitió una demanda presentada por Germán Calderón España,…
Siga leyendo

Felipe Córdoba dijo estar dispuesto a unirse a la Fuerza de las Regiones

| Confidencial Noticias | , ,
El excontralor, Felipe Córdoba, aceptó la invitación de los precandidatos que integran ‘La Fuerza de las Regiones’ para escoger un candidato único que compita con el aspirante del Pacto Histórico por la presidencia de la república. «Mi invitación a los…
Siga leyendo

Nueva condena contra el exdirector del DAS José Miguel Narváez

| Confidencial Noticias | , ,
Un juez penal condenó a 28 años de prisión, José Miguel Narváez Martínez, exdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por ser responsable del secuestro de la entonces senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, ocurrido el…
Siga leyendo

Corte Suprema de Justicia deja en firme el juicio contra Miguel Polo Polo

| Confidencial Noticias | ,
La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, dentro del proceso judicial por hostigamiento. El congresista Miguel Polo Polo enfrenta un proceso judicial por…
Siga leyendo