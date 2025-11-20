Una investigación de la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Nacional, permitió la desarticulación de una red señalada de obtener, transportar y comercializar armas de fuego y otros elementos

para las disidencias de las Farc.

Los presuntos integrantes de la organización ilegal fueron capturados y judicializados. Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los afectados con la decisión son: Hugo Arturo Lesmes Roa, Germán Tolosa Ayala, Omar Humberto Roa Pinzón, Carlos Humberto Benavidez Durán, Guillermo León Zamora González, José Ricardo Virgüez Gómez, Arley Mauricio Ruíz Torres y Bahiron Camilo Valencia Vega. Por su parte, a William Anaya Cifuentes le fue impuesta medida no privativa de la libertad.

Por disposición judicial ocho de los imputados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.