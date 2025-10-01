La Gobernación de Santander reportó un descenso significativo en casos de dengue en lo que va del año 2025, con respecto al 2024 en el mismo período de tiempo.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el departamento hubo un decrecimiento del 70%. La Gobernación indicó que solo un 0,6% de los casos que se presentaron, fueron graves; con signos de alarma 32,4% y sin signos de alarma 67,0%.

De acuerdo con el perfil sociodemográfico, el 52,2% de los casos corresponden a hombres, el 84,3% ocurrieron en cabeceras municipales, y el 55,6% pertenecen al régimen contributivo. Los grupos de edad con mayor número de casos fueron adultos (29%) y jóvenes (20%); sin embargo, la mayor incidencia proporcional se concentra en infancia y adolescencia.

Los municipios que reportaron casos fueron Barbosa, Barichara, Cimitarra, Coromoro, Landázuri, Málaga, Sabana de Torres, Santa Helena del Opón, Suratá, Villanueva, Zapatoca, Charalá, Valle de San José, Barrancabermeja, Bucaramanga, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Puerto Wilches, Rionegro, San Gil, San Vicente de Chucurí y Vélez.

Los municipios con mayor número de casos notificados fueron Bucaramanga (27,8%), Floridablanca (15,8%), Sabana de Torres (8,6%), Girón (8,2%) y Barrancabermeja (6,8%).

Las autoridades de salud departamental reiteran el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención en hogares y comunidades, eliminando criaderos de mosquitos y consultando oportunamente ante la presencia de síntomas.