Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Gobernación de Santander reportó un descenso significativo en casos de dengue en lo que va del año 2025, con respecto al 2024 en el mismo período de tiempo.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el departamento hubo un decrecimiento del 70%. La Gobernación indicó que solo un 0,6% de los casos que se presentaron, fueron graves; con signos de alarma 32,4% y sin signos de alarma 67,0%.

De acuerdo con el perfil sociodemográfico, el 52,2% de los casos corresponden a hombres, el 84,3% ocurrieron en cabeceras municipales, y el 55,6% pertenecen al régimen contributivo. Los grupos de edad con mayor número de casos fueron adultos (29%) y jóvenes (20%); sin embargo, la mayor incidencia proporcional se concentra en infancia y adolescencia.

Los municipios que reportaron casos fueron Barbosa, Barichara, Cimitarra, Coromoro, Landázuri, Málaga, Sabana de Torres, Santa Helena del Opón, Suratá, Villanueva, Zapatoca, Charalá, Valle de San José, Barrancabermeja, Bucaramanga, El Playón, Floridablanca, Girón, Lebrija, Matanza, Piedecuesta, Puerto Wilches, Rionegro, San Gil, San Vicente de Chucurí y Vélez.

Nota recomendada: Rifirrafe entre Irene Vélez y la presidenta de Asocañas por cuidado del agua en el Valle del Cauca

Los municipios con mayor número de casos notificados fueron Bucaramanga (27,8%), Floridablanca (15,8%), Sabana de Torres (8,6%), Girón (8,2%) y Barrancabermeja (6,8%).

Las autoridades de salud departamental reiteran el llamado a la población para reforzar las medidas de prevención en hogares y comunidades, eliminando criaderos de mosquitos y consultando oportunamente ante la presencia de síntomas.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

El ministro de Igualdad también se quedó sin visa de los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
La Administración Trump ha retirado el visado del ministro de Igualdad, Juan Florián, en plena acometida diplomática de Washington contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien ya aplicó la misma medida después de unas declaraciones en Nueva York…
Siga leyendo

Gustavo Petro y Paloma Valencia se señalan mutuamente

| Confidencial Noticias | , ,
El presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de los señalamientos que hizo el primer mandatario contra la congresista a quien le tildó de ser cómplice de los falsos…
Siga leyendo

Condenan a Diego Cadena por presentar falsos testigos en el proceso del expresidente Álvaro Uribe

| Confidencial Noticias | , ,
El juzgado tercero de conocimiento de Bogotá condenó a 7 años de prisión domiciliaria al abogado Diego Cadena, quien prestó sus servicios profesionales al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hallado culpable de soborno en la actuación penal. “Condenar a…
Siga leyendo

Ministro de Minas y Energía también se quedó sin visa para ingresar a los Estados Unidos

| Europa Press | , ,
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha confirmado este lunes que las autoridades de Estados Unidos han retirado su visado, en línea con la reciente decisión de la Administración de Donald Trump sobre el presidente colombiano, Gustavo Petro. «Gaza…
Siga leyendo

Nicolás Petro enfrentará juicio disciplinario en la Procuraduría

| Confidencial Noticias | ,
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, por cargos de enriquecimiento ilícito. Petro Burgos deberá explicar al Ministerio Público las razones para obtener riquezas tasadas en 1.189 millones de…
Siga leyendo