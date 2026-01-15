Ir al contenido principal

La Trigésima Brigada del Ejército Nacional, desmanteló un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína perteneciente a estructuras al servicio del narcotráfico con nexos directos al Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar del ELN.

La operación militar se desarrolló en la vereda Ayacucho, jurisdicción del municipio de San Cayetano, gracias a un trabajo articulado de inteligencia militar y en coordinación con la Policía Judicial SIJIN – DENOR.

Las tropas lograron el desmantelamiento de un laboratorio conformado por cinco estructuras, donde fueron incautados 523 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 396 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, así como grandes cantidades de insumos líquidos, sólidos y elementos empleados para la producción a gran escala de estupefacientes.

Entre los insumos incautados se destacan 1650 galones de sustancias químicas líquidas, entre acetona y ácido clorhídrico, además de cerca de 900 kilogramos de insumos sólidos como cal, cemento blanco, carbón activado y permanganato de potasio, junto con maquinaria industrial, sistemas eléctricos, prensas hidráulicas, empacadoras al vacío y material logístico para el procesamiento y empaque de la droga.

