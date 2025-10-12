La investigación de la Fiscalía General de la Nación, en articulación con Europol y otras autoridades europeas, puso al descubierto a una red trasnacional señalada de captar con falsas ofertas laborales a mujeres en Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), y convencerlas de viajar a países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania para explotarlas sexualmente.

Las víctimas recibían ayuda para tramitar los documentos para salir del país, les proporcionaban tiquetes aéreos y dinero para cubrir los gastos del viaje. Posteriormente, cuando llegaban a su destino, los señalados integrantes de la organización ilegal les arrebataban los pasaportes, las obligaban a trasladarse a diferentes ciudades para ejercer actividades de tipo sexual y así pagar los recursos que le facilitaban, garantizarles alimentación y hospedaje, y cumplir con multas que ascendían a 3.000 y 4.000 euros.

Las jóvenes eran sometidas a maltratos físicos y psicológicos, fueron incomunicadas y amenazadas para que no reportaran lo sucedido.

Nota recomendada: Cae red logística de los Conquistadores de la Sierra

Nueve de los presuntos involucrados en el entramado criminal fueron capturados. Se trata de Lukas Giraldo Betancur, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo

Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán.

Estas personas deberán enfrentar cargos judiciales por delitos como trata de personas; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.