Inteligencia Naval de la Armada de Colombia logró determinar que en medio del desierto en cercanías a Bahía Hondita en el municipio de Uribia en el departamento de la Guajira, organizaciones transnacionales al servicio del Grupo Armado Organizado «Clan del Golfo», ocultaban un complejo astillero artesanal para la fabricación de semisumergibles y el transporte de los mismos desde el árido desierto hasta cuerpos de agua cercanos.

Luego de ser trasladado hasta los cuerpos de aguas, estos artefactos eran preparados para ser cargados con clorhidrato de cocaína y a través de diferentes embarcaciones para transbordar las sustancias ilícitas en la ruta transatlántica que comprende el Caribe oriental desde Colombia pasando por las Antillas hasta llegar hasta el continente europeo.

La operación contó con la ayuda del Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aéreo Espacial de Colombia y la Policía Nacional. Se logró el hallazgo de un centro logístico gravitacional para el alistamiento, abastecimiento y proyección de medios empleados en el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia mercados internacionales.

Tropas de la Primera División del Ejército Nacional lograron ubicar un astillero artesanal clandestino con la capacidad para la construcción y adecuación de semisumergibles, donde se encontraron un fusil, un revólver y materiales para fabricación en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques especializados (Cama baja) y elementos logísticos destinados al almacenamiento y transporte de combustible, evidenciando la existencia de una infraestructura estable para el sostenimiento de estas actividades ilícitas.

Paralelamente, cerca de la zona, Unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, medios aeronavales y Comandos Navales de la Fuerza Naval del Caribe hallaron en una bahía que conecta con aguas abiertas, un semisumergible listo para ser lanzado al mar, con capacidad estimada para transportar hasta 10 toneladas de droga, el cual estaba equipado con dos motores.

Además, incautaron una lancha rápida de bajo perfil con capacidad de carga cercana a las tres toneladas de sustancias ilícitas y propulsada por cuatro motores de alta potencia. En el área también fueron encontrados más de 3.000 galones de combustible, equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación. Ante la presión y despliegue operacional, estas estructuras criminales dejaron abandonado el complejo artesanal.

