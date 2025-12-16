Ir al contenido principal

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en cuarto debate la ley que reconoce y protege a las personas y familias desplazadas por causas asociadas a la crisis climática en Colombia.

Esta iniciativa, de autoría de los representantes Duvalier Sánchez (Alianza Verde) y Julia Miranda (Nuevo Liberalismo) se convierte en país pionero y da un paso decisivo para dejar de tratar a las víctimas de inundaciones, deslizamientos, erupciones volcánicas y otros eventos extremos solo como damnificados
temporales, y empezar a reconocerlos como víctimas con derechos, que requieren atención integral, continua y preventiva.

Con esta ley se dará reconocimiento jurídico a las personas desplazadas por causas climáticas, garantizando que el Estado las atienda como víctimas y no solo como afectados ocasionales. Se creará además el Registro Único de Desplazados Climáticos, coordinado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que permitirá identificar, caracterizar y hacer seguimiento a las familias afectadas.

Durante la aprobación, el representante Duvalier Sánchez señaló que esta ley “reconoce una realidad que el país ya está viviendo y obliga al Estado a actuar con responsabilidad frente a las familias que pierden todo por causa de la crisis climática”.

