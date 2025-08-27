Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Parte de la fachada de una vivienda de tres pisos se desplomó mientras unos obreros se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos.

El suceso se presentó al medio día en el barrio Olaya localidad Suroccidente de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

Vecinos del sector y testigos del hecho aseguran que unos obreros se encontraban realizando trabajos de construcción en la vivienda cuando esta se vino abajo dejando atrapado en los escombros a uno de ellos. El hombre quedó tendido sobre el piso de la primera planta entre los escombros de la estructura, falleciendo en el lugar como consecuencia de los duros golpes.

La víctima de esta tragedia fue identificada como Didier Menco Rojas, de 44 años de edad, quien se desempeñaba como maestro de obra.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Los reparos de la Defensoría del Pueblo al proyecto de sometimiento a la justicia

| Confidencial Noticias | , ,
La Defensoría del Pueblo hizo sus primeros comentarios para el proyecto de sometimiento a la justicia que presentó a consideración del Legislativo, el Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Dentro de los principales…
Siga leyendo

A juicio Iván Leonidas Name y Andrés Calle

| Confidencial Noticias | , ,
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a los expresidentes del Congreso de la República, Iván Name y Andrés Calle por su presunta relación y participación en asuntos relacionados con el escándalo de corrupción al interior de la…
Siga leyendo

Corte Constitucional admitió una demanda que busca tumbar la zona binacional entre Colombia y Venezuela

| Europa Press | ,
La Corte Constitucional admitió una demanda presentada contra la creación de una zona «binacional de paz» y comercio anunciada a mediados de julio por los gobiernos de Colombia y Venezuela, al pedir su previa aprobación por parte del Congreso. El alto…
Siga leyendo

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Histórico y arma su equipo de campaña

| Confidencial Noticias | , ,
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, confirmó en las últimas horas su participación en la consulta del Pacto Histórico que se hará en el próximo mes de octubre con la que se definirá el nombre de la persona que a nombre del…
Siga leyendo

Ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada asegura que la campaña Petro Presidente violó los topes de campaña

| Confidencial Noticias | ,
Los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, radicaron la ponencia en la que proponen sancionar a los directivos de la campaña Petro Presidente 2022, por violación de topes electorales, que, de acuerdo con el…
Siga leyendo