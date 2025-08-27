Parte de la fachada de una vivienda de tres pisos se desplomó mientras unos obreros se encontraban realizando labores de construcción en uno de los pisos.

El suceso se presentó al medio día en el barrio Olaya localidad Suroccidente de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

Vecinos del sector y testigos del hecho aseguran que unos obreros se encontraban realizando trabajos de construcción en la vivienda cuando esta se vino abajo dejando atrapado en los escombros a uno de ellos. El hombre quedó tendido sobre el piso de la primera planta entre los escombros de la estructura, falleciendo en el lugar como consecuencia de los duros golpes.

La víctima de esta tragedia fue identificada como Didier Menco Rojas, de 44 años de edad, quien se desempeñaba como maestro de obra.