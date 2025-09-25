En un avance sin precedentes para el desarrollo urbano del país, la ciudad de Pereira ha logrado modernizar el 70% de su sistema de alumbrado público en tan solo mes y medio, con la instalación de más de 20.000 luminarias LED. Este hito, impulsado por talento técnico colombiano y respaldado por más de 300 trabajadores que laboran en dobles turnos, ha sido reconocido por la Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) como un ejemplo de eficiencia, sostenibilidad y capacidad operativa a nivel nacional.

Durante décadas, Pereira operó con un sistema de iluminación obsoleto basado en luminarias de sodio a alta presión, caracterizadas por su alto consumo energético, escasa eficiencia y deficiente calidad lumínica. Este rezago histórico, que impactaba negativamente la seguridad ciudadana y la percepción de los espacios urbanos, comienza a superarse gracias a una transformación estructural que se alinea con la Ley 1715 de 2014 y los compromisos internacionales de Colombia en materia de sostenibilidad.

“El proceso que vive Pereira representa un cambio de paradigma. Esta transición hacia tecnología LED no solo disminuye el consumo energético en más del 50%, sino que también mejora la visibilidad nocturna, reduce emisiones contaminantes y fortalece la seguridad urbana”, afirmó ANAP en un comunicado oficial.

Desde la perspectiva técnica, la entidad gremial explicó que las eventuales interrupciones o fallas que puedan surgir en la operación del nuevo sistema no obedecen a deficiencias de las luminarias LED, sino a la obsolescencia de las redes eléctricas existentes, que requieren una modernización paralela para optimizar el servicio.

Diversos estudios internacionales respaldan los beneficios sociales y ambientales de la iluminación LED. Mejora la reproducción cromática, permite mayor percepción del entorno, y está directamente relacionada con la disminución de delitos en zonas urbanas, el fortalecimiento del comercio nocturno y el aumento de la sensación de seguridad entre los ciudadanos.

“Una ciudad bien iluminada es una ciudad más segura y competitiva. Lo que hoy ocurre en Pereira debe ser motivo de orgullo nacional: demuestra que en Colombia tenemos el talento humano, la tecnología y la capacidad para dar pasos firmes hacia ciudades inteligentes”, señaló ANAP.

La organización hizo un llamado pedagógico a la ciudadanía para comprender los desafíos técnicos asociados a este tipo de proyectos, instando a la paciencia frente a ajustes temporales mientras se completan adecuaciones de infraestructura. También exhortó a los sectores políticos y sociales a mantener el debate en un plano técnico y no politizar una transformación que responde al interés general de los pereiranos.

Pereira se convierte así en referente nacional de modernización urbana, con un modelo de ejecución rápida, sostenible y con altos estándares técnicos, abriendo el camino hacia una nueva era de ciudades más eficientes, seguras y modernas en Colombia.