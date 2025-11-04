Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Ejército denunció el secuestro de dos efectivos en el departamento del Meta, en el centro del país, un hecho que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha atribuido a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

El secuestro ha tenido lugar en la vereda Getsemaní, en el municipio de La Macarena, durante una operación militar «de acompañamiento» a la Fiscalía colombiana, después de que una mujer del organismo fuese secuestrada y posteriormente liberada, ha relatado el Ejército en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

Según el cuerpo militar, un grupo de unas 400 personas «al parecer objeto de coacción por parte de integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Jorge Suárez Briceño» retuvo inicialmente a cuatro soldados, si bien horas después liberó a dos de ellos.

El Ejército ha mostrado «preocupación» por la integridad física y la vida de los otros dos uniformados, quienes «fueron obligados a despojarse de su dotación y sus prendas militares y a utilizar ropa civil (y) trasladados por la población hacia un lugar desconocido».

El titular de Defensa ha manifestado su «rechazo categórico» ante un secuestro que ha atribuido a «unas personas en connivencia con las disidencias del cártel de alias ‘Calarcá'», denunciando «la perversa alianza para fomentar el crimen y el delito, que luego hace metástasis en masacres, terrorismo y desplazamiento forzado a las mismas comunidades».

Así, ha asegurado que «la Fuerza Pública no descansará hasta lograr la liberación de nuestros soldados y restaurar plenamente el orden en la región». «No toleraremos que se pretenda someter al país a la violencia del pasado ni que se mancille la dignidad de nuestras tropas», ha señalado, antes de reafirmar su «compromiso inquebrantable» con la seguridad de los colombianos y el respeto a los Derechos Humanos.

Europa Press

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Extraditan a los Estados Unidos a nueve colombianos

| Confidencial Noticias | , ,
La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Oficina Central Nacional INTERPOL Bogotá, materializó la extradición de nueve ciudadanos colombianos requeridos por la justicia de los Estados Unidos. Los nueve capturados son…
Siga leyendo

Joven muere al interior de la Universidad Nacional durante la noche del Halloween

| Confidencial Noticias | ,
La muerte de joven profesional egresado de la Universidad Nacional en Bogotá, durante la noche del Halloween llena de incertidumbre a las autoridades en la capital del país por lo que está ocurriendo en la celebración de estas fechas. El hecho ocurrió…
Siga leyendo

¿En que concluyó la cita entre Cesar Gaviria y Álvaro Uribe?

| Confidencial Noticias | , ,
Se cumplió la cita entre los expresidentes de la república, Cesar Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe Vélez, quienes buscan integrar una gran coalición de donde saldría un candidato presidencial de la derecha política en Colombia. Uribe estuvo acompañado por…
Siga leyendo

Consejo de Estado deja sin personería jurídica al partido de Rodrigo Lara

| Confidencial Noticias | , ,
El Consejo de Estado echó para atrás la personería jurídica que dio vida al partido político, Dignidad Liberal, presidido por el exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Rodrigo Lara, exministro de Justicia asesinado por sus denuncias contra el Cartel de…
Siga leyendo

Juan Manuel Galán pide a Gustavo Petro pensar en la Nación y no en ganar la pelea del día

| Confidencial Noticias | , ,
El precandidato presidencial, Juan Manuel Galán, pidió al presidente Gustavo Petro mayor responsabilidad con las declaraciones, especialmente cuando se trate de cooperación militar con otro país para combatir la ilegalidad. Todo comenzó cuando el…
Siga leyendo