El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía capturaron a alias Yuca, integrante del componente criminal focalizado de la Subestructura Édgar Madrid Benjumea y, presuntamente, el autor de delitos como homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas.

El capturado sería el encargado de realizar extorsiones al gremio de palmicultores y comerciantes mediante constreñimiento armado, también coordinaba temas relacionados con el microtráfico, como distribución y venta en el casco urbano del municipio de Puerto Wilches, Santander. Con su captura se afectan las economías ilícitas de la organización y se debilitan sus intenciones criminales en la región del Magdalena Medio. Alias Yuca, fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente y fue cobijado mediante medida de aseguramiento.

En otro operativo en la ciudad de Montería, en otros hechos, en la ciudad de Montería, Córdoba, el Gaula Militar Magdalena Medio logró la captura de alias Maite, quien al parecer se desempeñaba como cabecilla financiera de zona, también de la subestructura Édgar Madrid Benjumea, y quien tenía una orden judicial por el delito de extorsión.

La capturada tiene una trayectoria delictiva de 3 años, con injerencia en San Pablo, Bolívar, y sería la encargada de recolectar cerca de 100 millones de pesos mensuales, producto de extorsiones a comerciantes, transportadores, ganaderos y palmicultores de la región del Magdalena Medio.

En el departamento de Santander se presentó una entrega a la justicia de una integrante del Clan del Golfo quien fue dejada a disposición de la autoridad competente para iniciar su proceso de regreso a la legalidad.

