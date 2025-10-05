Ir al contenido principal

La Novena Brigada del Ejército Nacional, a través de los batallones de Artillería de Campaña N.° 9 Tenerife y de Infantería N.° 26 Cacique Pigoanza, con apoyo judicial de la Policía del Huila, golpeó al Bloque Central Isaías Pardo, Subestructura Hernando González Acosta, en zona rural del municipio de Íquira, Huila.

En medio de la operación de la Fuerza Pública, alias Kevin o Stiven, segundo cabecilla de comisión, y alias Jordán, cabecilla de finanzas, se sometieron a la justicia. En el mismo hecho fue recuperado un menor de edad, y fue puesto bajo custodia de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

Dos de los cuatro individuos sometidos, así como el menor recuperado, provenían de una escuela de formación ubicada en el municipio de Páez, Cauca, donde recibían instrucción de acciones delictivas en la región.

Alias Kevin era el encargo de las operaciones logísticas y financieras de la subestructura en el departamento del Huila.

Alias Jordán también estaría implicado en acciones de presión contra la población civil, tales como ordenar el cierre de establecimientos comerciales en el corregimiento de Belén, y promover ataques contra locales que se negaban a pagar extorsiones. Además, instrumentalizaba a la comunidad para organizar asonadas contra las tropas en zonas rurales, particularmente en La Plata, e incluso realizaba inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública para planificar atentados.

Hicieron entrega de una camioneta, un arma corta y un computador portátil con información relevante. Gracias a estos datos, las tropas ubicaron un depósito ilegal que contenía armamento de guerra: cinco fusiles M4 calibre 5.56 mm, una pistola, munición de varios calibres, proveedores, una mira óptica Mark 4 y un artefacto explosivo improvisado tipo mina antipersona.

Confidencial Noticias

[email protected]
