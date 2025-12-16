Ir al contenido principal

Foto: Tomada de X

Dos policías muertos deja como saldo el ataque armado en horas de la mañana del martes 16 de diciembre en Buenos Aires (Cauca).

El acto violento fue atribuido a las disidencias de alias Iván Mordiscos, quienes estarían forzando a la población a abandonar el municipio. El ataque al comando de la Policía Nacional se presentó con cilindros cargados con explosivos, causando la destrucción parcial de su fachada, así como daños en la alcaldía municipal.

También fue atacada la sede del Banco Agrario a donde ingresaron hombres fuertemente armados quienes luego de ingresar robaron la caja fuerte.

Otra de las edificaciones que se afectaron con el ataque fue la Casa de Justicia del municipio, cuya fachada resultó averiada, mientras que varios vehículos fueron pinchados en vías de acceso para impedir la llegada de refuerzos.

