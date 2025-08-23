Ir al contenido principal

Foto: Cortesía

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay confirmó la construcción de la “Rueda de Cartagena” en el megaproyecto del Gran Malecón del Mar.

Esta rueda, se encuentra inspirada en los miradores de las grandes ciudades del mundo, y se perfila como una manera de disfrutar del espacio público de la Heroica, ubicado a la salida del Túnel de Crespo, en dirección Zona Norte–Centro Histórico.

El mandatario local destacó el avance de la obra en medio de un recorrido por el proyecto. «“Cartagena tendrá un mirador a la altura de las grandes ciudades del mundo, un lugar para admirar nuestro mar y disfrutar de la mejor vista del Caribe», afirmó.

El proyecto del El Mirador del Sol contempla la instalación de la rueda, y la adecuación de espacios culturales, zonas de recreación y medidas de movilidad y seguridad.

