Eco Kids, la iniciativa del Ejército para reforzar la educación de niños y adolescentes en zonas rurales del país

Desde 2023, el Ejército Nacional de Colombia, en articulación con el Ministerio de Educación y el sector privado, lidera la implementación del programa Eco Kids, una iniciativa de bilingüismo que ha beneficiado a cientos de niñas, niños y adolescentes en zonas rurales y de difícil acceso. Regiones como el Catatumbo en Norte de Santander, el sur de Bolívar, Boyacá, Meta y Arauca, hacen parte de este esfuerzo por fortalecer la educación en inglés como segunda lengua.

El programa se desarrolla a través de una innovadora metodología que combina material impreso y contenido radial, facilitando el acceso educativo incluso en comunidades sin conectividad digital. Los estudiantes reciben cartillas con 16 módulos de aprendizaje, los cuales son complementados con cápsulas radiales pregrabadas que se emiten por las emisoras Colombia Estéreo del Ejército Nacional. Además, los profesores reciben capacitación especializada, lo que garantiza un proceso de enseñanza más efectivo.

Gracias al apoyo de empresas como Supergiros, se han entregado radios, parlantes, kits escolares y material pedagógico en las instituciones participantes. En Norte de Santander, donde nació la iniciativa, los estudiantes son evaluados por un instituto de inglés que certifica su avance, y los mejores obtienen incentivos como becas y experiencias culturales en Cúcuta.

El impacto del programa se ha extendido rápidamente: en 2023, el piloto inició en la vereda Tres Bocas del Catatumbo con 34 beneficiarios. En 2024, el programa alcanzó a más de 150 estudiantes en distintas zonas del Catatumbo y Boyacá. Para 2025, ya se reportan 275 estudiantes adicionales en Mesetas (Meta) y en el sur de Bolívar, mientras que en Arauca, los docentes ya fueron formados y el curso se encuentra próximo a iniciar.

“El Ejército Nacional consolida su estrategia en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, con el objetivo de proteger a la población y fortalecer la gobernabilidad. Programas como Eco Kids no solo promueven el aprendizaje, sino que mantienen a los niños en las aulas, construyendo oportunidades para el futuro”, afirmó el Coronel Jorge Enrique Herrera, comandante de la Brigada de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.º 1, unidad encargada de liderar este trabajo social en el norte del país.