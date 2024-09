Efraín Cepeda recomienda al presidente Petro “no buscar fantasmas donde no los hay”

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, pidió al primer mandatario Gustavo Petro no buscar fantasmas donde no los hay, esto, luego de la declaración del jefe de Estado asegurando que se habría acordado un plan para sacarlo del Palacio de Nariño.

“Presidente, cómo se ve que usted no conoce el talante democrático del Congreso de la República. Acá no jugamos con la democracia. Usted debe terminar su periodo y los colombianos con su voto decidir qué rumbo quieren para el país después de usted. Nosotros no tomamos atajos ni debilitamos la institucionalidad. En lugar de buscar fantasmas que no existen lo invito a que se concentre en los resultados que el país espera”, respondió Cepeda desde su cuenta de X.

El senador conservador expresó su disposición a continuar con su labor de ejercer control político como lo ordena la misionalidad que tiene el Congreso de la República.

“El Congreso de la República, como poder independiente y autónomo que es, seguirá cumpliendo con su misión constitucional sin distraerse de su rumbo”, puntualizó.

Nota relacionada: Según Petro “quieren tumbarlo” para dejar a Efraín Cepeda como presidente de la república