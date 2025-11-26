Tropas del Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Policía Nacional, capturaron en flagrancia de diez presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, quienes serían responsables de actos violentos, ejercer control social, coordinar extorsiones y afectar la seguridad en diferentes municipios de esta subregión.

El primer resultado se produjo en el municipio de Támesis, donde fueron capturados siete presuntos integrantes del componente urbano de esta organización criminal. Entre ellos se encuentran alias Sebastián, alias Usuga, alias Luis, alias Camila o La Flaca, y alias Yuliana o La Gorda, señalados de desempeñarse como escoltas de alias Fredy Roca o La R, cuarto cabecilla de frente, así como de contar con antecedentes por homicidio, lesiones personales y delitos asociados al narcotráfico. Alias Camila, además, habría participado en varias acciones terroristas registradas en el Suroeste antioqueño, en las que murieron tres uniformados de la Policía y otros resultaron heridos.

En una segunda operación en el mismo municipio fue capturado alias Acacio, identificado como presunto cabecilla del componente urbano en Támesis y presunto responsable del homicidio ocurrido el 18 de noviembre de 2025 en la vereda Río Frío, hecho que interrumpió un periodo de dos años sin muertes violentas en esta localidad. Junto a él fue capturada alias Paola Rojas.

De manera simultánea, en zona rural del municipio de Andes, las tropas lograron la captura en flagrancia de tres presuntos integrantes del componente pseudopolítico del Clan del Golfo, quienes se encontraban vinculados a actividades de presión y control social sobre líderes comunitarios y Juntas de Acción Comunal de los corregimientos de San José, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés.

Los capturados fueron identificados como alias Juan de Dios, señalado de coordinar reuniones con presidentes de Juntas de Acción Comunal; alias Pibe o El Zarco, presunto escolta de alias Juan de Dios; y alias Cabezón, quien cumpliría funciones de seguridad y sería hombre de confianza del mismo, además de presentar antecedentes por varios delitos.

A estos individuos se les imputarán cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.