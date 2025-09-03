Ir al contenido principal

Tropas del Ejército, en una operación militar coordinada y conjunta con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, adelantaron una ofensiva en la vereda Llano Grande, municipio de El Tambo, Cauca. Tras más de dos horas de combates, se obtuvieron resultados de alto impacto contra el grupo armado Carlos Patiño, golpeando de manera directa su estructura armada y criminal.

Durante la operación fue capturado alias Stiven, cabecilla de escuadra de la compañía Fardéy Díaz, junto a otro integrante de la estructura que decidió someterse a la justicia. Así mismo, se logró la captura de alias León, quien posteriormente fue arrebatado ilegalmente por un grupo de pobladores que intentó llevar a cabo una asonada para obstruir el procedimiento militar.

Alias Stiven, de 27 años, había alcanzado el cargo de cabecilla de escuadra en la estructura Carlos Patiño. De acuerdo con labores de inteligencia, se encargaba de reclutar menores y emplearlos en la adecuación de drones con explosivos para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

Por orden de alias Iván Mordisco, máximo cabecilla de esta disidencia, coordinaba enclaves productivos de clorhidrato de cocaína en las veredas El Filo y Llano Grande, controlaba rutas de narcotráfico hacia el Pacífico, Centroamérica y Estados Unidos y dirigía además actividades de minería ilegal, extorsión y secuestro, consolidándose como un actor de alto valor criminal dentro de la organización.

En la acción se incautó material de guerra e intendencia, entre ellos tres fusiles M4, una pistola, más de 2000 cartuchos de distintos calibres, 49 proveedores metálicos, explosivos con detonadores eléctricos, uniformes de campaña, chalecos y otros elementos logísticos, con los cuales pretendían ejecutar atentados en el suroccidente del país.

La operación se desarrolló en medio de combates con integrantes de la misma estructura, quienes intentaron hostigar a la tropa durante la fase de exfiltración.

