Ejército captura en el Guaviare a alias Garrote, integrante de la disidencia de alias Mordisco

En una operación conjunta con la Policía Nacional, tropas del Batallón de Infantería de Selva N.° 24 General Camacho Leyva y del Batallón de Fuerzas Urbanas N.° 4, se logró la captura de alias Garrote, integrante de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

El operativo tuvo lugar en el casco urbano del municipio de Calamar, Guaviare. alias Garrote, integrante de las disidencias de las FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, sería el presunto responsable de múltiples actos delictivos en esta zona del país. Entre ellos, se le atribuye el ataque terrorista con motobomba, perpetrado el pasado 4 de julio, en el parque principal de Calamar, que dejó como saldo seis militares y dos civiles heridos.

Además, estaría vinculado al cobro de extorsiones y a la presión sobre la población civil para ir en contra de la Fuerza Pública en esta región del Guaviare.

Golpe al Clan del Golfo en Risaralda

Otro operativo tuvo lugar entre los municipios de Belén de Umbría y Mistrató, donde fueron capturados alias Felipe, y, mediante orden judicial, la de alias Camilo, principal cabecilla de esta facción junto a alias Mamita, alias Pájaro, alias Pepón, alias la Diabla y alias Angy, integrantes del Clan del Golfo.

De acuerdo con datos oficiales, estas personas eran integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez, del Clan del Golfo, la cual buscaba expandir su influencia en el departamento.

Este grupo armado organizado habría tomado el control del tráfico de estupefacientes en Belén de Umbría y Mistrató, mediante homicidios selectivos e intimidación a integrantes de bandas delincuenciales locales, con el objetivo de financiar sus actividades criminales.

La operación permitió contribuir al esclarecimiento de once homicidios y tres tentativas de homicidio ocurridas en la zona, así como la incautación de tres armas de fuego de diferentes calibres, munición, veintinueve pares de botas militares, veintiocho uniformes camuflados, arneses, morrales de asalto y otras prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Los ocho capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización por los presuntos delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.