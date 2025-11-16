Ir al contenido principal

Tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 5 y la Policía Departamental del Quindío, se efectuó una operación militar en el municipio de Calarcá, Quindío, que permitió la desarticulación del GDCO Los Emojis.

El operativo se hizo dando cumplimiento a una orden judicial contra siete sujetos pertenecientes a esta estructura criminal, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte, venta y tráfico de armas de fuego y municiones. Adicionalmente, dos individuos fueron capturados en flagrancia.

Durante la operación en el barrio Balcones de la Villa y sectores aledaños de Calarcá, se incautaron dos armas de fuego, una de ellas con antecedentes por el delito de homicidio; 7 cartuchos calibre 38 milímetros, 5 kilogramos de marihuana, 130 envolturas de bazuco, 6 bolsas de cocaína para el consumo, 2 celulares y otros elementos utilizados para la distribución de sustancias psicoactivas.

Los Emojis son señalados de diversos delitos en el municipio de Calarcá, departamento del Quindío, entre ellos hurto, tráfico de estupefacientes, confrontaciones y disputas territoriales entre grupos delincuenciales, así como homicidios selectivos en el casco urbano.

