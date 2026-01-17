Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná, de la Décima Cuarta Brigada, ubicaron seis artefactos explosivos improvisados y un medio de lanzamiento sobre las vías que comunican al municipio de Anorí con la ciudad de Medellín y la población de Campamento, en el departamento de Antioquia.

La instalación de estos artefactos fueron denunciados por la comunidad del sector, quienes atemorizados acudieron a las autoridades.

Estos elementos de alto poder destructivo contaban con un método de activación por radiofrecuencia y fueron ubicados a una distancia de 10 metros uno del otro, lo que requirió el cierre de las vías para adelantar el procedimiento de destrucción de manera segura y controlada por parte del Equipo de Explosivos y Demoliciones EXDE.

