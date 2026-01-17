Ir al contenido principal

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.42 Batalla de Bomboná, de la Décima Cuarta Brigada, ubicaron seis artefactos explosivos improvisados y un medio de lanzamiento sobre las vías que comunican al municipio de Anorí con la ciudad de Medellín y la población de Campamento, en el departamento de Antioquia.

La instalación de estos artefactos fueron denunciados por la comunidad del sector, quienes atemorizados acudieron a las autoridades.

Estos elementos de alto poder destructivo contaban con un método de activación por radiofrecuencia y fueron ubicados a una distancia de 10 metros uno del otro, lo que requirió el cierre de las vías para adelantar el procedimiento de destrucción de manera segura y controlada por parte del Equipo de Explosivos y Demoliciones EXDE.

PORTADA

El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
¿Por qué quieren demandar a Matador?

Foto: Colprensa El Centro Democrático anunció una demanda en contra del caricaturista conocido como ‘Matador’ por su reciente publicación en redes sociales en donde se burla del físico de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia. En su…
