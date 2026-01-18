Ir al contenido principal

En una ofensiva sostenida contra el narcotráfico, unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, lograron la ubicación y destrucción controlada de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca en zona rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño.

La operación se desarrolló en la vereda La Cristalina, hasta donde llegaron las tropas para intervenir las estructuras artesanales empleadas en la producción del estupefaciente, golpeando de manera directa las economías ilícitas que sostienen a grupos criminales con presencia en el departamento.

Durante el procedimiento, los soldados hallaron una significativa cantidad de insumos químicos y material logístico, entre ellos 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, además de una caneca con capacidad para 500 litros y diversos recipientes plásticos y metálicos utilizados para el almacenamiento ilegal de sustancias.

Asimismo, fueron neutralizados 260 kilogramos de urea, 25 kilogramos de cal, 50 kilogramos de cemento y 30 kilogramos de hoja de coca, elementos fundamentales en las distintas fases del procesamiento del narcótico.

Con esta acción, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de combatir las estructuras del narcotráfico y de proteger a las comunidades, debilitando las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que afectan la seguridad y la estabilidad de la región.

Lo que espera Gustavo Petro de su cita con Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este miércoles que se reunirá con su homólogo estadounidense, Donald Trump, el próximo 3 de febrero, y ha considerado que este encuentro será «determinante» ante las tensiones relaciones entre los dos…
El ministro de Defensa niega chuzadas al ministro de Justicia

| Confidencial Noticias | , ,
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desmentido este miércoles el caso de espionaje a través del programa Pegasus que denunció en la víspera el titular de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y ha remarcado que dicho software se dejó de utilizar en 2022.…
EE.UU. suspende trámite de visas a 75 países, Colombia uno de ellos

| Europa Press | ,
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles que ha suspendido la tramitación de visados a migrantes de 75 países, entre ellos Irán, Rusia o Somalia, como parte de la política antimigratoria impulsada por el presidente Donald Trump. «Estados…
La UNGRD participará en la búsqueda de desaparecidos

| Confidencial Noticias | ,
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) suscribieron un acuerdo para avanzar en la localización de las 135.396 personas desaparecidas en el contexto del conflicto…
Chiquito Malo queda a un paso de ser extraditado

| Confidencial Noticias | , ,
La Corte Suprema de Justicia avaló la extradición de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, tras analizar su situación judicial y las razones para la solicitud. Alias Chiquito Malo es requerido por una corte federal del Distrito Sur de…
