En una ofensiva sostenida contra el narcotráfico, unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 4, adscritas a la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, lograron la ubicación y destrucción controlada de cinco laboratorios clandestinos dedicados al procesamiento de pasta base de coca en zona rural del municipio de San Luis, en el Oriente antioqueño.

La operación se desarrolló en la vereda La Cristalina, hasta donde llegaron las tropas para intervenir las estructuras artesanales empleadas en la producción del estupefaciente, golpeando de manera directa las economías ilícitas que sostienen a grupos criminales con presencia en el departamento.

Durante el procedimiento, los soldados hallaron una significativa cantidad de insumos químicos y material logístico, entre ellos 350 galones de ACPM, 322 galones de gasolina, 150 galones de amoniaco y 605 galones de solución de pasta base de coca, además de una caneca con capacidad para 500 litros y diversos recipientes plásticos y metálicos utilizados para el almacenamiento ilegal de sustancias.

Asimismo, fueron neutralizados 260 kilogramos de urea, 25 kilogramos de cal, 50 kilogramos de cemento y 30 kilogramos de hoja de coca, elementos fundamentales en las distintas fases del procesamiento del narcótico.

Nota recomendada: Combates a muerte entre las disidencias de Calarcá y Mordisco en Guaviare

Con esta acción, el Ejército Nacional reafirma su compromiso de combatir las estructuras del narcotráfico y de proteger a las comunidades, debilitando las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que afectan la seguridad y la estabilidad de la región.